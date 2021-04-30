Южно-Сахалинск, , 10:04 — REGNUM Губернатор Сахалина распорядился, чтобы в предстоящие длинные выходные дни органы власти островного региона были наготове, об этом Валерий Лимаренко сообщил 30 апреля в своём телеграм-канале.

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На время 10-дневных выходных в министерствах и подведомственных учреждениях будут назначены дежурные.

«Длинные выходные не касаются представителей власти», — сказал Лимаренко.

Перед мэрами городов области поставлена задача в выходные дни продолжить наводить порядок на территориях и ремонтировать дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев продлил ограничительные меры по коронавирусу по 31 мая включительно.