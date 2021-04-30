Москва, , 10:03 — REGNUM Юлия Шульга, генеральный директор Центра экспертиз и интегральных моделей рассказывает Forbes о том, что еще 1996 году в России была принята концепция устойчивого развития и наша страна, вопреки расхожему стереотипу, является полноправным участником процесса по формированию повестки устойчивого развития.

В материале «Устойчивое развитие в России: история, компании и факты» говорится о том, что концепция перехода к устойчивому развитию предполагала обеспечение сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей. А 10 лет назад на крупнейшей в XXI веке конференции по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро («Рио+20») премьер-министр России Дмитрий Медведев выступал на «Рио+20» с докладом и подчеркнул, что «нам нужна и новая парадигма развития, которая способна обеспечить благосостояние общества без избыточного давления на природу. Интересы экономики, с одной стороны, и сбережение природы, с другой стороны, должны быть сбалансированы и должны ориентироваться на долгосрочную перспективу».

Исследование, проведенное Аналитическим центром при Правительстве России в 2020 году показало, что 12 национальных проектов и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры прямо или косвенно затрагивали 107 из 169 задач, определенных в ЦУР ООН (цели устойчивого развития).

Сегодня в Национальную сеть Глобального договора ООН — международной инициативы ООН для бизнеса — входит более 17 000 компаний со всего мира. Российских в ней всего 70, хотя очевидно, что приверженцев устойчивого развития в сфере бизнеса в России сильно больше.

Две компании из России — Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. и «ФосАгро» — имеют высокий статус LEAD в ГД ООН наравне с 39 другими глобальными компаниями, рассказывает Юлия Шульга. Для сравнения, первыми участниками списка LEAD в 2000 году стали Unilever, Daimler и Bayer.

Фактически, первые отчеты в области устойчивого развития — логичное продолжение отчетов по социальной ответственности и экологических отчетов, которые публиковались крупнейшими компаниями с начала 2000-х годов.

Говоря об успешных кейсах имплементации целей устойчивого развития в стратегию развития компании и мировом признании, следует отметить компанию «ФосАгро», которая с 2019 года имеет статус Global Compact LEAD. Этот статус подтверждает приверженность компании принципам устойчивого развития и соответствию 10 принципам ООН Global Compact. Среди принципов — соблюдение прав человека и работников, антикоррупционные действия и забота об окружающей среде. Приоритетное направление стратегии развития «ФосАгро» до 2025 года — устойчивое развитие.

Компания концентрируется на выполнении 10 ЦУР, делая особый акцент на обеспечение продовольственной безопасности нашей планеты через поставки экологичных минеральных удобрений фермерам в 102 страны мира.

Внедрение ЦУР иногда имеет локальный характер, но это тоже очень важно. Так, компании, работающие на северных территориях активно поддерживают коренные малочисленные народы Севера — выплачивает компенсации при изъятии земель из оборота, оказывает содействие в вертолетных перевозках, выделяет горюче-смазочные и строительные материалы и оказывают другую помощь. Практически все крупные компании, включенные в международный торговый оборот, активно готовят свои стратегии по устойчивому развитию и берут на себя четкие обязательства как по внутрикорпоративному, так и по внешнему влиянию на устойчивое развитие.

44% компаний из списка UN Global Compact, внедряющих ЦУР в свою деятельность — из малого и среднего предпринимательства, 33% — из крупного бизнеса, а все остальные из НКО, образовательного сектора, ассоциаций и так далее. Что касается отраслей экономики, то на втором месте после обрабатывающей промышленности идут технологические компании. В России этот тренд выражен менее явно, и малым компаниям только предстоит стать частью глобальной повестки устойчивого развития. Однако логика развития мира такова, что избежать этого не удастся никому. От внедрения бумажных трубочек, которые наносят меньше вреда окружающей среде, до развития благотворительных программ для малоимущих или приема на работу людей с ограниченными возможностями.

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