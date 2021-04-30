Душанбе, , 10:03 — REGNUM Мэр таджикистанской Исфары Баховаддин Баходурзода успешно перенес операцию после ранения в плечо, сообщает 30 апреля агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на администрацию города.

«Операция прошла успешно. Мэр в настоящее время остается в больнице, когда его выпишут пока неизвестно», — сообщили в администрации. Медики оценивают состояние градоначальника как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля мэр Исфары Баховаддин Баходурзода был ранен в плечо во время вооруженного конфликта на границе с Киргизией.

30 апреля глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода посетил раненных в центральной больнице Исфары.

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