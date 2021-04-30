Астрахань, , 10:03 — REGNUM В Астраханской области в ДТП на трассе Р-215 30 апреля погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ночь с 29 на 30 апреля на 48-м километре федеральной автодороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала 29-летний водитель «Лады» не справился с управлением на опасном повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, нагруженным щебнем.

Водитель легкового автомобиля и два его пассажира — 23-летний астраханец и его сестра 2001 года рождения — получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте до приезда скорой помощи.

Выясняются все обстоятельства аварии, по факту произошедшего организована процессуальная проверка.