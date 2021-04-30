Улан-Удэ, , 10:02 — REGNUM Статистики подсчитали стоимость пасхальных угощений для жителей Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, 10 штук яиц в магазинах региона стоят 96 рублей.

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Кулич, приготовленный из 250 г муки, двух яиц, 50 г сахара, 50 г масла и 100 мл молока обойдётся в 77 рублей. Творожная пасха будет стоить уже 303 рубля. Для его приготовления понадобятся 0,5 кг творога, 150 г сметаны, 150 г сахара, 100 г сухофруктов и два яйца.

«Один из важнейших дней Страстной недели — Великий четверг или Чистый четверг. Главная традиция Чистого четверга — это покраска яиц и выпечка пасхальных угощений», — отметили в службе статистики.

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