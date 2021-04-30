Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM В Петербурге с недельным опережением ранее запланированного срока завершены работы по замене асфальтобетонного покрытия на Литейном мосту, сообщили 30 апреля в городском «Мостотресте». За 20 дней подрядчик ремонта — АО «ПО «Возрождение» — заменил дорожное покрытие на площади 11 300 кв. метров.

2 Литейный мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Ускорение сроков стало возможным благодаря организации круглосуточной работы и отсутствию заявок на разводку Литейного моста по ночам в ходе ремонта.

На мосту произведена замена асфальтобетонного покрытия проезжей части, ремонт закрытого деформационного шва, локальный ремонт ортотропной плиты разводного пролета и железобетонной плиты стационарных пролетов, ремонт технологических люков проезжей части.

Особое внимание уделено регулировке неуравновешенности разводного пролета во время снятия старого покрытия и укладки нового слоя асфальта. Дорожная разметка на Литейном мосту будет нанесена в период с 4 по 7 мая.

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