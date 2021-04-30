Тбилиси, , 10:03 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 27 895 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1476 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 30 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 310 310 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 290 767 победили инфекцию, в том числе 791 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4110 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 3873 пациента, в оборудованных гостиницах — 749. На карантине находятся 99 человек.

Согласно официальным данным на 29 апреля, в Грузии в результате 29 024 исследований выявили 1433 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 878 человек.

Стоит отметить, что в минздраве Грузии ранее объявили о начале третьей волны пандемии. Ожидается, что она достигнет пика в первой половине мая.

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