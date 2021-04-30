Рязань, , 10:02 — REGNUM Провести реформирование муниципальной службы благоустройства так, чтобы «было видно, что и когда будет отремонтировано» потребовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона подчеркнул, что необходима реформа в организационном плане.

Губернатор давал поручение к 1 мая привести в порядок после зимы Рязань и другие муниципалитеты.

«1 мая ещё не наступило, но уже видно, что Дирекция благоустройства Рязани не справляется. Я не вижу в работе ДБГ ни системности, ни планов, ни взаимодействия с префектурами. Вижу работу наших горожан, но не всегда работу лиц, ответственных за благоустройство. Муниципальной службе благоустройства требуется реформирование. Должно быть четкое обоснованное и достижимое планирование, строгий контроль. Я требую провести реформирование отрасли так, чтобы было видно, что и когда будет отремонтировано», — написал на своей странице в социальной Николай Любимов.

Заняться этим вопросом глава региона поручил зампреду правительства Евгению Беленецкому совместно с администрацией города.