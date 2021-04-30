Самара, , 10:08 — REGNUM Продажу алкоголя 9 мая полностью запретили в некоторых магазинах Самары. Соответствующее распоряжение правительства Самарской области опубликовано 29 апреля на сайте областного правительства.

Сообщается, что полный запрет на розничную продажу алкоголя в некоторых торговых точках города вводят в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Так, запрещается продавать алкогольную продукцию с 08:00 до 23:00 часов в границах улиц:

ул. Красноармейской (от Максима Горького до ул. Галактионовской, от дома № 1к1 до № 41а по нечетной стороне и от дома № 2а до № 30 по четной стороне);

ул. Галактионовской (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской, от дома № 37 до № 145 по нечетной стороне и от дома № 36 до № 102а по четной стороне);

ул. Вилоновской (от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской, от дома № 1 до № 21 по нечетной стороне и от дома № 2а до № 26 по четной стороне);

ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, от дома № 177 до № 181 по нечетной стороне и от дома № 176 до № 210 по четной стороне);

ул. Максима Горького (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, от дома № 1 до № 131б по нечетной стороне).

ул. Молодогвардейской (от ул. Ленинградской до Студенческого переулка, от дома № 1 до № 151 по нечетной стороне и от дома № 74 до № 202 по четной стороне);

При этом на ул. Лесной (на участке от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали, по нечетной стороне от дома № 25 до дома № 35) алкогольные напитки запрещается продавать с 14:00 до 23:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что к 9 мая ветераны в Самарской области могут получить дополнительные выплаты.