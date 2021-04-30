Москва, 30 апреля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В сети появились снимки блока управления мультимедийной системой седана Aurus Senat. Снимки распространила пресс-служба автопроизводителя.

Aurus Блок управления мультимедийной системой седана Aurus Senat

На представленных фотографиях запечатлен блок управления мультимедийной системой. Он выполнен в духе старых Audi. Управляется система с помощью шайбы и кнопок, которые активируют телефонную связь, карту, медиа, радио и другое меню.

«Мультимедийная система AURUS Senat воплощена в интуитивном и предельно функциональном интерфейсе. Каждый его элемент, каждый символ и знак — уникальны, продуманы и выполнены с непревзойдённой педантичностью», — говорится в описании под фото.

В компании подчеркнули, что фоновые звуки системы были записаны для модели в профессиональной студии звукозаписи. Управлять мультимедийным комплексом можно также с помощью двух пультов, интегрированных в подлокотники задних дверей.

Ранее стало известно, что аналог президентского автомобиля Aurus Senat Limousine стоит 106,9 млн рублей. За эти деньги покупатель получит люксовый автомобиль с 598-сильным мотором объёмом 4,4 л. Силовой агрегат идёт в паре с девятискоростным «автоматом».

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