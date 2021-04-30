Новосибирск, 30 апреля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Потребительская корзина, по сути, используется в расчётах как нормативная величина, не отражающая текущий или реальный уровень потребления человека. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Юлия Масалова, комментируя информацию о том, что Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину и отказаться от ежеквартального установления прожиточного минимума.

Wikimedia.org Продукты питания

«Речь не идёт об упрощении, а о пересмотре подхода к определению минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в Российской Федерации является минимумом, устанавливаемым на законодательном уровне и применяемым для регулирования оплаты труда. Данная мера позволяет гарантировать определённый минимальный уровень дохода, ниже которого работодатели не могут оплачивать труд своих наёмных работников. С 1997 года данный минимум устанавливался с учётом «прожиточного минимума» в расчёте на душу населения, который определялся ежеквартально на основе потребительской корзины. Однако ещё в конце 2020 года был принят документ, в соответствии с которым был установлен новый порядок расчёта МРОТ, а именно на уровне 42% медианной зарплаты за предыдущий год, но при этом определено, что он не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Таким образом, при новом подходе уже нет прямой, ранее существовавшей, привязки к потребительской корзине, которая включает в себя минимальный набор продуктов питания, а также некоторые непродовольственные товары и услуги, при этом для трудоспособного населения ещё и обязательные платежи и сборы, то есть то, что требуется «для сохранения здоровья человека и обеспечения его нормальной жизнедеятельности». По сути, потребительская корзина в расчётах используется как нормативная величина, не отражающая текущий или реальный уровень потребления человека», — отметила Масалова.

В действующей по настоящее время потребительской корзине, которая не пересматривалась с 2012 года, в среднем на одного взрослого человека в год полагается: «126,5 кг хлебобулочных изделий, 290 кг молока и молочных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, а также 23,8 кг сахара и кондитерских изделий». В части непродовольственных товаров в нее входят: «одежда, обувь, головные уборы, белье, школьные принадлежности, лекарства» и такие услуги, как «электроэнергия, водоснабжение, транспорт» и др.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продукты питания

Эксперт напомнила, что потребительская корзина как категория используется для определения прожиточного минимума, который, в свою очередь, применяется в статистике для оценки уровня бедности. Поиск черты бедности — это отдельная дискуссия, которая требует разработки конкретных мер по сокращению бедности и повышению качества и уровня жизни в стране.

«Итак, начиная с 1 января 2021 года и прожиточный минимум, и МРОТ определяются в России не с учётом потребительской корзины, а с привязкой к медианной зарплате и медианному доходу населения. Медианный доход показывает уровень, выше которого находятся доходы 50% населения, при этом у остальных 50%, они ниже этого показателя. Законопроект на 2021 год определил, что МРОТ должен составлять «42% от медианной зарплаты, или 12 792 руб., при прожиточном минимуме в целом по России — 11 653 руб.». Вместе с тем, «по международным оценкам, 40% от медианного дохода — это всё же показатель крайней бедности, при этом 50% — это всего лишь базовый стандарт для определения относительной черты бедности, и даже 60% по мировым меркам — это уровень, применяемый для формирования программ поддержки, которые адресованы малоимущим категориям населения». Таким образом, следует отметить, что в целом изменение подхода к расчёту не обеспечило существенного увеличения ни величины прожиточного минимума, ни величины МРОТ, так как медианный доход всё-таки ниже среднедушевого дохода населения. Поэтому, как отмечают эксперты, было бы более справедливо именно его использовать при расчёте прожиточного минимума. С другой стороны, средняя величина не является объективным показателем, так как может быть завышена за счёт высокой дифференциации в оплате труда между руководителями и рядовыми сотрудниками. В этом случае медиана даёт более точный расчёт, так как соблюдается пропорция, что 50% сотрудников должны получать больше, а 50% меньше данного среднего показателя», — говорит экономист.

Кроме того, по словам Масаловой, необходимо учитывать и то, что в соответствии с ранее принятой практикой расчёт медианной зарплаты производился органами статистики на основе данных о страховых взносах в Пенсионный фонд с периодичностью 1 раз в 2 года, как правило, в апреле нечетных годов.

«Поэтому потребовался и пересмотр временных границ, а именно периодичность один раз в квартал уже не является возможной, и речь идёт о пересмотре МРОТ один раз в год», — уточнила она.