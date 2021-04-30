Роли, США, , 09:44 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Брэди Шей, Уоррен Фёгеле и Теуво Терявяйнен. Российский форвард Андрей Свечников отдал голевую передачу. У «Детройта» отличился форвард Якуб Врана.

В настоящее время «Каролина» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 73 очка. «Детройт» идёт на седьмом месте с 43 очками.

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