Варшава, , 09:44 — REGNUM Пандемия коронавируса в Польше продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции.

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«По сравнению с тем, что было неделю назад, число новых случаев заражения коронавирусом в Польше за сутки уменьшилось в среднем на 34%. Третью неделю подряд мы фиксируем не более 10−15 тысяч новых случаев заражения, что является довольно оптимистичным показателем, потому что еще совсем недавно регистрировался рекорд за рекордом — какое-то время было стабильно более 30 тысяч таких случаев каждые 24 часа», — заявил Краска.

Замминистра здравоохранения Польши также отметил улучшение положения больниц. «Около месяца назад мы опасались, что будет исчерпан фонд койко-мест для пациентов с COVID-19, постепенно сокращалось количество свободных аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы были даже вынуждены отправлять пациентов в больницы в другие регионы, а не по месту их жительства. Но теперь с каждым днем количество занятых коек уменьшается в среднем на 900. Аналогичные цифры наблюдаются и в случае с аппаратами ИВЛ», — отметил Краска.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Польше выявили 8 427 новых случаях заражения коронавирусом. В стране скончался от COVID-19 541 человек.