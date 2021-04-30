Москва, , 09:44 — REGNUM Быстрой работе смартфона могут мешать приложения, установленные в огромном количестве, сообщила специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Специалист советует сократить их количество и отключить автосинхронизацию. Кроме того, при покупке смартфона специалист рекомендует обращать внимание на объем оперативной памяти устройства.

«Сейчас нормой считается не менее 4Гб — имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений», — сказала она агентству «Прайм».

Также Ильичева уточнила, что идеи установить новые версии операционной системы на старые устройства для их ускорения несостоятельны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин рассказал, что при падении смартфона в воду рекомендуется выключить устройство и обратиться в сервисный центр. Эксперт предостерёг от использования распространённых методов просушки смартфона, включая использование фена. Он объяснил, что от горячей температуры может пострадать пластиковый корпус.

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