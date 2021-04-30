Ростов-на-Дону, , 09:43 — REGNUM Глава Роспотренадзора Анна Попова в ходе рабочей поездки в Ростовскую область оценила ситуацию с коронавирусом на Дону. По её словам, обстановка в регионе стабильная.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«Очень важно, что вы удерживаете ситуацию стабильной и ровной. Показатели в Ростовской области ниже, чем в среднем по Российской Федерации, это хороший результат на сегодня», — отметила главный санитарный врач РФ на встрече с донским губернатором Василием Голубевым.

Попова обратила внимание на усиление контроля за соблюдением санитарных требований в общественных местах. Также важно в период длинных майских выходных провести время с родными в кругу семьи или на своих дачных участках.