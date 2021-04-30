Санкт-Петербург, 30 апреля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 10 часов утра 30 апреля началась первая совместная тренировка сил и средств, которые 9 мая примут участие в военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Переброска боевой техники для участия в репетиции парада была проведена в ночь с 29 на 30 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Проход военной техники по Дворцовой площади, фото 2020 года

В тренировке принимают участие более четырех тысяч военнослужащих Вооруженных сил и других силовых ведомств России, кадеты, юнармейцы, а также более ста единиц боевой техники Западного военного округа.

«На Дворцовой площади военнослужащие в составе парадных расчётов отработают сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Днём ранее экипажи авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели тренировку воздушной части парада. Над главной площадью города прошли 30 самолетов и вертолётов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения.

Генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой площади состоится 7 мая в 10:00.