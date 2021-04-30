Южно-Сахалинск, , 09:41 — REGNUM На Сахалине в ходе брифинга министра здравоохранения области Владимира Кузнецова, который состоялся 30 апреля, журналист японского издания настойчиво интересовался коронавирусной обстановкой на Курилах. Представитель газеты Hokkaido Shimbun («Хоккайдо Симбун») спросил о количестве инфицированных коронавирусом и числе привитых жителей Курильских островов, пишет ИА Sakh.com.

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Министр здравоохранения поинтересовался, чем вызван такой интерес именно к курильским районам Сахалина.

«Меня интересует, в чем такое пристальное внимание к данной территории. Это территория Российской Федерации, ничем не отличающаяся от Корсаковского района, от Холмского района и прочих территорий», — обратился Кузнецов к представителю японского издания.

Через переводчика журналист объяснил, что эти данные невозможно найти в открытых источниках.

Кузнецов сообщил, что в целом на Сахалине привились от коронавируса более 60 тыс. человек — это 27% от плана. В Курильском районе вакцинацию уже прошли 21% населения, в Южно-Курильском — 17,1%, с Северо-Курильском — 19%.

Японский журналист просил назвать число заболевших COVID-19 на Курилах.

«В связи с тем, что я не понимаю суть этого вопроса для вас, я не буду это озвучивать», — сказал Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, источники из японского правительства заявили о намерении ввести «ковидные паспорта» или «паспорта вакцинированных». Делается это для облегчения японцам зарубежных поездок.