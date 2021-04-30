Воронеж, , 09:41 — REGNUM Меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего врио ректора Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I Алексея Попова продлил Ленинский районный суд решением от 29 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство о продлении срока содержания под домашним арестом поддержало следствие и прокурор. Обвиняемый и его защита просили заменить домашний арест на запрет определенных действий либо разрешить обвиняемому ежедневные прогулки.

«По результатам рассмотрения ходатайства суд принял решение продлить обвиняемому Попову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком по 9 июля 2021 года включительно, с сохранением ранее установленных судом запретов и ограничений», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, врио ректора ВГАУ Алексей Попов был задержан 11 марта, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на присвоении денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, врио ректора организовал схему по присвоению денег, которые выплачивались сотрудникам в виде премий. С 12 марта Попов находится под домашним арестом.