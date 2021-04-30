Оренбург, , 09:37 — REGNUM В Оренбурге чиновники привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках при реализации национальных проектов в учреждениях культуры и образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2020—2021 годы специалисты по закупкам Ленинского района города допускали нарушения установленного законом срока для размещения информации в реестре договоров. В результате были возбуждены административные производства.

Рассмотрев материалы проверок, Оренбургское УФАС, согласилось с позицией прокуратуры о мере наказания. Чиновник оштрафованы. Размер штрафов варьируется от 2 до 4 тыс. рублей.