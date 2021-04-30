Бишкек, , 09:35 — REGNUM Организация объединенных наций с беспокойством следит за конфликтной ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, руководство организации видело сообщения о вооруженном конфликте между киргизским и таджикскими пограничниками и том, что власти двух стран уже договорились о прекращении боевых действий.

«Если это действительно так, мы будем приветствовать это», — сказал представитель генсека и добавил, что ООН призывает Киргизию и Таджикистан решать спорные ситуации исключительно мирным путем.