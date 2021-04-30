Сеул, , 09:40 — REGNUM В марте 2021 года индекс промышленного производства в Южной Корее составил 112,6 пунктов, что на 0,8% выше по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в годовом исчислении показатель вырос на 5,8%. Между тем, индекс промышленного производства растёт второй месяц подряд.

Известно, что производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,8%, в горнодобывающей промышленности — на 0,8%.

Производство в сфере услуг увеличилось на 1,2%. Темпы роста показателя являются самыми высокими с июня 2020 года. Розничные продажи также увеличились на 2,3%, что также является самым высоким приростом с августа 2020 года.

Инвестиции в производственные мощности сократились на прежнем уровне, однако инвестиции в строительство увеличилось на 0,4%.