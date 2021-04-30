Токио, , 09:38 — REGNUM Бомбардировщики ВВС США, а также истребители и бомбардировщики японских воздушных Сил самообороны приняли участие в совместных учениях в районе Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом 30 апреля сообщается на сайте Сил самообороны Японии.

Уточняется, что в данных учениях принимали участие со стороны Японии 13 истребителей F-15 и два истребителя F-2, а также, а также два бомбардировщика B-52 ВВС США.

При этом в Восточно-Китайском море распложены острова Сенкаку (китайской название Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Китаем и Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля президент США Джо Байден пообещал председателю Китая Си Цзиньпину, что американские военные будут присутствовать в Индо-Тихоокеанском регионе.