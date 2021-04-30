Тампа, США, , 09:35 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Ондржей Палат, Блейк Коулман и Брейден Пойнт.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл «на ноль», отразив 20 бросков по своим воротам, а также отдал результативную передачу.

В настоящее время «Тампа» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 70 очков. «Даллас» идёт на пятом месте с 54 очками.

Читайте также: Вратарь «Айлендерс» Варламов провёл шестой «сухой» матч в сезоне НХЛ