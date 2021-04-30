Кемерово, , 09:35 — REGNUM В Новокузнецке из-за перелива воды реки Кондома через улицу Карьерную временно ограничено движение транспорта по автодороге, которая ведёт в Елань и Абагур Лесной. Об этом сообщило кузбасское управление МВД РФ.

«В целях обеспечения безопасности на данном участке выставлены экипажи ГИБДД УМВД России по Новокузнецку. Для предупреждения водителей размещены соответствующие знаки и схема объезда», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что дорога перекрыта на неопределенный срок до улучшения ситуации. Объезд осуществляется через Сосновку или Притомский.