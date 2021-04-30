Москва, , 09:34 — REGNUM В такой системе питания, как вегетарианство, есть риски и преимущества для здоровья человека. Категорически противопоказано вегетарианство детям, беременным женщинам и людям после операций, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Основное преимущество вегетарианцев — у них реже развиваются различные заболевания: гипертензия, атеросклеротические изменения сосудов, желчекаменная болезнь, сахарный диабет, некоторые виды рака и ожирение.

Но при этом существуют риски — дефицит белка, витаминов В12, D и микроэлементов — кальция, цинка, железа, фосфора, йода, селена. Дефицит по жирам, и, следовательно, холестерину, необходимому для функционирования нервной системы.

Как сообщает ИА REGNUM, число вегетарианцев в последние 20 лет увеличилось в 20 раз и составляет около 11−12% от всего населения Земли.

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