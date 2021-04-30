Душанбе, , 09:33 — REGNUM Власти Таджикистана готовы мирным путем решать вопросы о делимитации и демаркации границы с Киргизией, но не согласны отдавать земли, законно принадлежащие республике. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

29 апреля состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Киргизии и Таджикистана Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина. Собеседники обсудили обострение конфликта на границе.

Мухриддин сказал, что Душанбе готов решать вопросы по согласованию границы путем переговоров, поиска взаимоприемлемых решений и с учетом национальных интересов.

«При этом он заявил, что Таджикистан никогда не поступится землями, исконно и по праву принадлежащими ему», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность решения всех вопросов о госгранице исключительно путем переговоров. Собеседники отметил недопустимость провокаций со стороны заинтересованных лиц.