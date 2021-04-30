Ростов-на-Дону, , 09:33 — REGNUM Власти Ростовской области из-за коронавируса отменили основные массовые мероприятия, которые традиционно проходят в период майских праздник. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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Отменены все массовые мероприятия, за исключением военных парадов ко Дню Победы в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, а также воинских шествия в нескольких крупных муниципалитетах. Запланированы спортивные соревнования, однако они состоятся с соблюдением санитарных требований и ограниченным числом участников.

В период длинных майских выходных дней на дежурство заступят более восьми тысяч силовиков, три с половиной тысячи народных дружинников и казаков, более двух тысяч спасателей.