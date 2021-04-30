Владикавказ, , 09:32 — REGNUM В Северной Осетии будет обновлен фонд школьных учебников. Власти региона планируют закупить в 2021 году более 185 тыс. новых учебных пособий и учебников, сообщила и.о. министра образования и науки республики Людмила Башарина.

На приобретение учебников для учащихся с 1 по 11 класс, по словам чиновницы, будет выделено из регионального бюджета 75,5 млн рублей. За счет того, что книги будут закуплены непосредственно у правообладателей, на закупке будет существенно сэкономлено.

Напомним, в 2019 году в Северной Осетии также было направлено на обновление фонда школьных учебников 75,5 млн рублей. На эти средства было закуплено 17 тыс. комплектов учебников. С 2013 года все школьники республики получают их бесплатно.