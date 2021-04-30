Улан-Удэ, , 09:32 — REGNUM В Бурятии отправлен в отставку бессменный ректор Восточно-Сибирского университета технологии и управления Владимир Сактоев. Он руководил учебным заведением с 1997 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным портала «МК в Бурятии», исполняющим обязанности руководителя ВСГУТУ назначен проректор по научной работе Игорь Сизов.

Он родился в 1965 году, в 1987 году окончил учебное заведение, которое тогда называлось Восточно-Сибирским государственным технологическим институтом. Доктор технических наук.