Лондон, , 09:34 — REGNUM Британская компания Little Car совместно с японской Tamiya представили багги Wild One Max. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Багги Wild One Max является почти точной копией радиоуправляемых моделей Tamiya, которые выпускались почти 40 лет назад. Особенность данного багги заключается в том, что его можно собрать самим. Только для этого понадобиться большая площадка, поскольку длина Wild One Max достигает 3,5 м, а ширина — 1,8 м. При этом весит модель 250 кг.

Собран Wild One Max на пространственной раме с тормозной системой Brembo. Модель получила независимую подвеску и 15-дюймовые вездеходные колеса.

В салон багги может поместиться один человек. В качестве силовой установки у модели электродвигатель мощностью 5,5 л. с., который укомплектован двухкиловаттной батареей.

На одном заряде багги может проехать 40 км. При этом его максимальная скорость равна 48 км/ч. Стоит багги около 624 000 рублей.

Ранее компания Toyota представила свой первый болид на водородном топливе. Модель была собрана на платформе Corolla Sport.

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