Джакарта, , 09:28 — REGNUM Коалиция граждан по распространению информации о COVID-19 в Индонезии выявила ряд нарушений при соблюдении карантина в отелях среди иностранцев, сообщает Sindonews.

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Коалиция сообщила, что иностранные граждане в Индонезии беспрепятственно входят в отели и выходят из них во время положенного карантина.

По данным источника, иностранные граждане, отдыхающие на Бали, используют результаты чужих тестов на COVID-19, свободно ходят в торговые центры и гуляют по городу.

Напомним, правительство Индонезии требует, чтобы иностранцы, приезжающие в Индонезию, трижды сдали тест на коронавирус и находились на карантине в отеле в течение пяти дней с даты прилёта. После пяти дней карантина иностранные граждане должны повторно сдать тест на коронавирус.