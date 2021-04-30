Челябинск, , 09:28 — REGNUM В одном из детских садов Челябинска обнаружена некачественная рисовая крупа. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Дефектная продукция выявилась в ходе плановой выборочной проверки. Оказалось, что шлифованный рис первого сорта не отвечает требованиям технических условий. В крупе содержится 38% дроблёного риса, тогда как должно быть 20%.

Угрозу здоровью и жизням детей это не несёт. Тем не менее заведующей детсадом было предписано изъять эту крупу из оборота и заменить её соответствующей ТУ. А декларацию производителя риса соответствии на данный вид продукции приостановят.