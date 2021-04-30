Иркутск, , 09:31 — REGNUM Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев побывал на месте и выяснил, почему при повышенной водности Байкала сброс воды стали производить минимальный. Выводы он опубликовал на своей странице Facebook:

Берег Ангары Цитата со страницы Виталия Рябцева в Facebook

«Выехали на берег Ангары, ниже по течению от «второго Иркутска» (Второй Иркутск — обособленный район Иркутска, примыкающий к Иркутскому авиационному заводу, прим. ИА REGNUM). На противоположном берегу увидел знакомые места. Остров, отделенный от правого берега маленькой протокой.

Помню, еще в 1970-х протоку перекрыла насыпная дорога, оставшиеся в её русле большие лужи постепенно пересыхали. До нижнего конца острова накатали дорогу, много лет добывали гравий. Неузнаваемо изменив конфигурацию острова. Эти заготовки давно прекратились, зато теперь появились дома. На карте — «Кедровое». И дома не бедные. Загородные особняки. В «низкой» пойме, на бывшем острове. Где никогда ничего не строили, в отличие от крутого склона, «осваивавшегося» непрерывно лет 40−50.

Берег Ангары: вся пойма застроена элитными коттеджами Цитата со страницы Виталия Рябцева в Facebook

Теперь понятно, что повышенный сброс с Иркутской ГЭС осенью прошлого года, необходимый для снижения негативного влияния на береговую линию Байкала, был крайне нежелателен владельцам этих «домиков». И потому сброс не превысил 2800 кубометров в секунду. Хотя в аналогичной ситуации 2008 г. сбрасывали 3200. Но теперь столько не сбросишь, не причинив вреда новым «помещикам». Вопреки всем правилам застроившим пойму Ангары в нижнем бьефе Иркутской вГЭС.

Полагаю, у домовладельцев имеются все положенные разрешения. В нормальных странах чиновников, которые их выдали, ждал бы суд».

«Приобрели в собственность берег Ангары», — иронизирует учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2020 года из-за значительного повышения уровня Байкала, которое спровоцировали затяжные дожди, Иркутская ГЭС была вынуждена вновь увеличить сброс воды с 2700 до 2800 куб. м/сек.

Ранее сбросные расходы увеличивали с 2500 м³/с (2 сентября 2020 г.) до 2700 м³/с (с 8 сентября).

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