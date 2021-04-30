Москва, , 09:41 — REGNUM Более 2,48 млрд рублей выплатили жителям РФ страховые компании по полисам от COVID-19. Таковы итоги опроса крупнейших страховщиков, пишет 30 апреля газета «Известия».

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В организациях рассказали о результатах продаж полисов, которые покрывают риски заболевания COVID-19, в течение года пандемии. Страховка стоила в среднем от 3,3 тыс. до 8,4 тыс. рублей, а компенсация составляла 2,4 тыс. до 43 тыс. рублей.

Одни полисы гарантируют выплату за положительный тест на коронавирус, другие — только за госпитализацию или тяжёлую форму болезни. В ЦБ уточнили, что доля отказов в выплатах составила в среднем 11,5%.

Почти 2 млрд рублей выплатила медицинским учреждениям за диагностирование и лечение застрахованных клиентов компания «РЕСО-Гарантия». Она включила лечение коронавирусной инфекции в покрытие ДМС.

Выплаты гражданам от «Альфастрахования» превысили 438 млн рублей, от «Согласия» — 30 млн рублей, от «Сбербанк страхования» — 3,3 млн рублей. При этом в «Альфастраховании» и «Согласии» отказы в выплатах составили не более 3%, в «Сбербанк страховании» было 80 отказных случаев.