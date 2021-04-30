Москва, , 09:31 — REGNUM Уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии возбудил Следственный комитет России. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Уточняются, что данное уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России).

Также указывается, что, по данным следователей, 21 апреля неустановленные лица используя краску нанесли надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям, установленного на Моравской площади в чешском городе Брно в 1955 году в честь освобождения города от фашистов.

«Следственным комитетом России принимаются все исчерпывающие меры, в том числе в рамках действующих международных норм, направленные на установление причастных к этому преступлению», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту отрицания преступлений нацизма в группах в социальных сетях.