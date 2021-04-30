Самара, , 09:33 — REGNUM Имя Владимира Высоцкого присвоят Дворцу спорта в Самаре. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что Дворец спорта в областной столице откроет свои двери в 2021 году. На его открытие был приглашён министр спорта России.

«Событием осени этого года станет открытие Дворца спорта в Самаре. Когда-то прежний дворец снесли, хотя еще ни денег не было, ни проекта, ни понимания, что и как делать на его месте. Мы доработали проект, получили дополнительные федеральные средства для того, чтобы ускорить строительство и ввести Дворец спорта в эксплуатацию не в 2022 году, а в 2021 году», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Губернатор Самарской области сообщил, что было принято решение о присвоении этому спортивному объекту имя Владимира Высоцкого: когда-то именно в старом здании Дворца спорта в Куйбышеве прошел его первый массовый концерт.

«С такой инициативой к Дмитрию Азарову обратились ветераны клуба авторской песни имени Валерия Грушина и получили поддержку», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что минспорт и Российский футбольный союз подписали соглашение с Самарской областью о развитии футбола.