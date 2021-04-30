Пермь, , 09:27 — REGNUM В Перми от строительства Многофункционального центра с гостиницей отстранили 395 иностранных граждан, сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

На строительной площадке проведена внеплановая проверка. В ее рамках выявлены нарушения. В частности, ревизоры зафиксировали отсутствие внеплановых инструктажей по охране труда, обеспечения средствами индивидуальной защиты и оформления трудовых отношений с иностранными работниками.

Госинспектор выдал предписание об отстранении от работы 395 иностранных работников до устранения нарушений. В отношении подрядчика приняты меры административно — правового воздействия.