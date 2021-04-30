Ярославль, , 09:26 — REGNUM Ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александр Русаков публично обратился к городским властям с просьбой отремонтировать чугунную ограду около вуза на Красной площади. Пост об этом он разместил на своей личной странице в Facebook.

Состояние ограды у ЯрГУ

На фотографии видно, что у чугунной решётки отсутствуют некоторые пролёты.

«Проходной стал сквер у Демидовского университета! К состоянию наших корпусов внимание ответственных очень высокое — памятники! Может и здесь в самом центре три звена забора (не соответствующего по всем параметрам историческому) привести в надлежащий вид! Сразу оговорюсь ‑ и сквер и забор не относятся к ЯрГУ», — написал Александр Русаков.

Состояние ограды у ЯрГУ

Ректор рассказал, что вуз обращался в мэрию. Но никакого отклика не получил.

«Уже месяцы и месяцы прошли! Обращались! Коллеги, обратите, наконец внимание!», — эмоционально высказался обычно сдержанный Русаков.

Отметим, что только в прошлом году на Красной площади появились новые стальные ограждения, вызвавшие недоумение у многих жителей как по своему назначению, так и по эстетическим характеристикам. В зоне объекта Всемирного наследия куда уместнее смотрятся исторические чугунные решётки, которые почему-то городские власти не могут отремонтировать. Остаётся только добавить, что мэр города Владимир Волков живёт в соседнем доме.

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