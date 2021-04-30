Ярославль, 30 апреля 2021, 09:26 — REGNUM Ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александр Русаков публично обратился к городским властям с просьбой отремонтировать чугунную ограду около вуза на Красной площади. Пост об этом он разместил на своей личной странице в Facebook.
На фотографии видно, что у чугунной решётки отсутствуют некоторые пролёты.
Ректор рассказал, что вуз обращался в мэрию. Но никакого отклика не получил.
Отметим, что только в прошлом году на Красной площади появились новые стальные ограждения, вызвавшие недоумение у многих жителей как по своему назначению, так и по эстетическим характеристикам. В зоне объекта Всемирного наследия куда уместнее смотрятся исторические чугунные решётки, которые почему-то городские власти не могут отремонтировать. Остаётся только добавить, что мэр города Владимир Волков живёт в соседнем доме.
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