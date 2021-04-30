Хабаровск, , 09:34 — REGNUM В Хабаровске 1 мая начнётся запуск фонтанов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе городской мэрии.

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На Первомай запустят фонтаны на городских прудах, возле кинотеатра «Дружба», на Привокзальной площади, в переулке Топографическом и в детском парке имени Гайдара.

Вечером запланировано лазерное шоу на верхнем пруду, на этот раз организаторы покажут детям мультфильмы.

Светомузыкальный фонтанный комплекс на хабаровских городских прудах, ставший визитной карточкой города, один из самых больших не только в России, но и в Европе. Комплекс — рекордный по своим характеристикам: для его работы нужно 27 тыс. кубометров воды, напряжение в 496 кВт, 148 форсунок, 320 светильников, 45 шкафов управления подсветкой и 31 насос. Общая длина комплекса достигает 220 метров, а высота струи центрального фонтана — 35 метров. Фонтаны работают до поздней осени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге с 1 мая начнут работать фонтаны.