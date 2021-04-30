Москва, , 09:25 — REGNUM В майские праздники многие жители России стараются побаловать себя шашлыком или барбекю, однако главное — постараться не переедать. Такой совет дала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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Эксперт рассказала несколько способов, как сделать это блюдо полезным для здоровья. Так, прежде всего, порция готового шашлыка должна быть небольшой — 100−150 граммов, отмечает Старобубова. При этом лучше выбрать сорта мяса и птицы с невысоким содержанием жира или приготовить рыбу, дополнив его гарниром из запечённых овощей — баклажанов, помидоров, тыквы, или зелёных яблок.

Запивать шашлык лучше всего водой, сладкие напитки и соки в сопровождение к обильной трапезе не подходят, это же касается и алкоголя, рекомендует эксперт.

«Если вы планируете приготовить блюда из маринованного мяса, то маринады лучше составлять самим, — подчеркнула в беседе с РИА Новости диетолог. — В качестве домашнего маринада для мяса и рыбы можно использовать лимонный сок, сок апельсина или других цитрусовых и пюре из помидоров, основой для маринада может стать кефир или натуральный йогурт пониженной жирности».

Также специалист напомнила и о сроках и условиях хранения шашлыка, которые следует строго соблюдать, чтобы избежать отравления.

Стародубова подчеркнула, что каждый день готовить шашлыки категорически не рекомендуется, а вот запекать в фольге или на гриле рыбу и овощи, мясо кролика или цыпленка, можно.

«Дни, проведенные на природе, лучше использовать для укрепления здоровья, подвижного отдыха и общения с семьей и близкими», — порекомендовала диетолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора дали советы, как выбрать хорошее мясо для приготовления шашлыка. Так, его на рынке или в магазине. При покупке в местах несанкционированной торговли, можно приобрести мясо больного животного и заразиться сальмонеллезом и паразитарными заболеваниями.

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