Кемеровская область, , 09:24 — REGNUM В Кемеровской области с 3 мая возобновляется бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и людей старше 55-ти лет. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Напомним, что почти год назад из-за пандемии коронавируса бесплатный проезд был отменён.

«Решение непростое, но нам нужно было защитить старшее поколение, которое находится в группе риска, — написал Цивилёв в своём Instagram. — Сейчас ситуация с коронавирусом в Кузбассе стабильная, многие поставили прививку. Вакцинация продолжается, поэтому, при условии соблюдения всех норм безопасности, бесплатный проезд будет действовать с 3 мая до 1 октября с понедельника по четверг в автобусах городских, пригородных маршрутов и в электропоездах».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе, по данным на сегодня, 30 апреля, выявлено 35 163 случая заражения коронавируса, 33 948 человек выздоровели, 665 пациентов скончались.

Читайте также: Кемерово лидирует по суточному приросту носителей коронавируса в Кузбассе