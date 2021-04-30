Белгород, , 09:26 — REGNUM По подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере задержаны двое жителей одного из сёл Белгородской области. Отец хранил дома винтовки и немецкие гранаты, сын расфасовывал марихуану, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

25-летнего молодого человека задержали в Белгороде. Во время обыска в доме, где он проживает вместе с отцом, оперативники обнаружили и изъяли около 600 г растительного наркотика, а также приспособления для фасовки. Кроме того в гараже полицейские обнаружили оружие и боеприпасы, арсенал принадлежит 53-летнему отцу мужчины. Среди изъятого — однозарядная винтовка «ТОЗ — 8» калибра 5,6 мм, самодельный обрез из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели «ИЖ-К» 20 калибра, более 70 патронов, пять немецких противотанковых ружейных кумулятивных гранат калибра 40 мм и одна ручная граната М-39.

В отношении родственников возбуждены уголовные дела. Орудие и боеприпасы отправлены на экспертизу.