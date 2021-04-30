Варшава, , 09:22 — REGNUM В интересах Варшавы и всей Вышеградской четверки является «тесная интеграция стран Восточного партнерства с ЕС». Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил глава польской дипломатии Збигнев Рау в рамках видеоконференции, в которой принимали участие министры иностранных дел стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия).

«Нам нужна тесная интеграция стран Восточного партнерства с ЕС. В идеале — в будущем они все должны и вовсе войти в состав Евросоюза и НАТО. Это имеет особое значение для наших стран в контексте той политики, которую проводит Россия. Страны Восточного партнерства — это барьер и буфер между нами и Россией», — заявил Рау.

Данная онлайн-встреча Вышеградской группы стран на уровне глав министерств иностранных дел проходила под председательством Польши и являлась частью подготовки к саммиту Восточного партнерства, запланированному на октябрь 2021 года в Брюсселе.

Восточное партнерство — это проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.