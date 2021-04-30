Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов просит жителей города безотлагательно привиться от коронавирусной инфекции, чтобы Петербург в целом смог поскорее вернуться к обычной жизни. Об этом губернатор заявил в эфире телеканала «78».

Шприц с набранной дозой вакцины от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

По словам Беглова, в Петербурге созданы все возможности для массовой вакцинации.

«Один из важных вопросов — это вакцинация. Поэтому я вас прошу — не надо тянуть время, надо просто сделать прививку», — обратился губернатор к жителям города.

Беглов отметил, что из федерального бюджета Петербург получил на борьбу с пандемией 33 млрд рублей.

По данным на 29 апреля, в Петербурге от коронавируса вакцинировано 557 301 человек, что составляет 10,35% от численности населения города. Из них 418 488 человек полностью завершили цикл вакцинации. Всего в город поступило 733 502 комплекта вакцины. Запас вакцины в городе составляет 176 201 комплектов из двух доз.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Петербурга начали прививать от коронавируса на дому