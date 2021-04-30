Астрахань, , 09:23 — REGNUM В результате ДТП на трассе Р-215 «Астрахань — Махачкала» в Астраханской области погибли три человека. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Уточняется, что 30 апреля в 00:30 (23:30 29 апреля мск) на 48-м км федеральной автодороги Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» 29-летний водитель ВАЗ 2112 не справился с управлением на опасном повороте и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Камаз» с полуприцепом, который перевозил щебень и за рулём которого находился житель Дагестана 1991 года рождения.

«В результате ДТП предполагаемый виновник аварии и два его пассажира — 23-летний астраханец и его сестра 2001 года рождения, получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время сотрудники ГИБДД отдела МВД РФ по Икрянинскому району Астраханской области ведут выяснение всех причин ДТП, по факту аварии следственными органами региональной полиции проводится процессуальная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре автомашины столкнулись в Башкирии.