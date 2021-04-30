Пермь, , 09:20 — REGNUM В Перми задержан и отправлен под стражу автослесарь. Его обвинили в преступлении по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, пермяк брал во временное пользование автомобили и сдавал их в субаренду, ежемесячно выплачивая владельцам автомобилей арендные платежи. Об этом собственники машин и автослесарь договаривались устно, без письменного оформления документа. Первые месяцы мужчина исправно выполнял обязательства. В результате автовладельцы успокоились и ослабили контроль.

В марте 2020 года у злоумышленника возникли материальные трудности, которые спровоцировали преступный замысел. Мужчина начал продавать машины без ведома их собственников. Чтобы скрыть махинации, автослесарь продолжал перечислять арендные платежи. Автовладельцы забеспокоились, когда начали происходить финансовые сбои. Хозяева начали требовать предоставления машин и подписания договора. Была достигнута договоренность о встрече, однако злоумышленник на нее не приехал. Он отключил телефон и скрылся из Перми.

Обманутые автовладельцы обратились в полицию. Мужчину задержали в Краснокамске. По данным правоохранителей, автослесарь продал 20 вверенных ему машин. От действий злоумышленника пострадали восемь человек. Объем ущерба оценили в 7,4 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.