Москва, , 09:18 — REGNUM Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве 30 апреля, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тёплым сектором североатлантического циклона, а вечером — влиянием холодного атмосферного фронта», — говорится в прогнозе.

Синоптики пояснили, что жителей столицы ждёт пасмурная, дождливая и ветреная погода. При этом температура вернётся к климатической норме.

В Москве будет до 14 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 15 градусов. Скорость ветра достигнет 10 м/с, при порывах — до 17 м/с. Ожидается небольшой дождь, который вечером перейдёт в ливень.