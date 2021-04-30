Махачкала, , 09:18 — REGNUM Между Дагестаном и ОАЭ будет восстановлено регулярное авиасообщение. Первые самолеты могут полететь в Дубай и Шарджу уже в мае, сообщил 29 апреля генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов.

«Уже есть разрешение от двух авиакомпаний — «Fly Dubai» и «Ютэйр». Первая будет выполнять рейсы в город Дубай, вторая — в город Шарджа», — заявил гендиректор в ходе совещания при главе субъекта РФ по вопросам транспорта, дорожного строительства, авиационного и железнодорожного сообщения.

Планируется также восстановить регулярное авиасообщение с Турцией, запустив авиарейсы в города Стамбул, Анталья, Даламан. Пока выполняются лишь ввозные рейсы.

Кроме того, получены предварительные договоренности по перелетам в столицу Азербайджана Баку, а также в Иран. Идет работа по установлению авиасообщения Дагестана с Киргизией, Израилем и Китаем, сообщил о перспективах Пирмагомедов.