Бишкек, 30 апреля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В нынешних условиях очень сложно сказать «кто первый начал конфликт, а кто его продолжил», — профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев, прокомментировал ИА REGNUM конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана, в котором пострадали более 200 человек.

Mvd.gov.kg На киргизско-таджикской границе

ИА REGNUM: Могут ли Казахстан или Узбекистан выступить посредниками в решении приграничных вопросов по линии Кыргызстан — Таджикистан?

Узбекистан, вероятнее всего не будет в этом участвовать. Дело в том, что эта страна является скрытой стороной конфликта — Узбекистан имеет проблемные участки границы как с Таджикистаном, так и с Киргизией. Поэтому сложно предположить, что государство, имеющее аналогичные вопросы с участниками конфликта, может выступить в качестве посредника.

Второй аргумент в пользу отказа Узбекистана — понимание Ташкентом всей сложности ситуации. Узбекистан достаточно прагматично подходит к таким вопросам и понимает, что данная проблема не решаема в рамках межгосударственных переговоров.

Проблема границ носит многоуровневый характер. Договоренности между Бишкеком и Душанбе не решают приграничные вопросы двух стран на локальном уровне.

Казахстан, в теории, может согласиться выступить в качестве посредника. С одной стороны, Нур-Султан прекрасно понимает уровень проблемы, а с другой, не ввязан в нее.

ИА REGNUM: Применение минометов с таджикской стороны происходит не в первый раз. Использование такого вида оружия может быть признаком усугубления конфликта?

Если это делается неоднократно и конфликт сохраняет свою форму — то есть происходит не в первый раз — применение минометов не значит, что конфликт перешел в новую фазу и превратился в открытое глобальное противостояние. Тем более очень важно понимать, по каким каналам мы получаем информацию, на основе которой формируем свою оценку ситуации. В нынешних условиях очень сложно со 100%-ной уверенностью сказать, кто первый начал конфликт, а кто его продолжил.

Замечу, что даже силовое решение проблемы в итоге заканчивается переговорами. Только ведение последних в этом случае, как правило, усложняется. Проблема в том, что если бы одно из государств — Киргизия или Таджикистан — было однозначно сильнее соседа, то ситуация была бы более-менее прогнозируема. Сейчас остается надеяться, что стороны найдут компромиссное решение и конфликт не возобновится.

ИА REGNUM: Как можно предотвратить повторение подобных конфликтов на границе?

Универсального рецепта нет, есть разные форматы решения проблемы.

Это может быть формат ведения третьей силы, которая разводит конфликтующие стороны. Насколько в Центральной Азии есть такая сила, чтобы, принимая участие в конфликте, не навлечь на себя дополнительный негатив, я затрудняюсь сказать.

Есть формат замораживания конфликта, который, скорее всего, и будет применен сторонами. Он предполагает наличие совместных сил, не обязательно военных, которые могут обеспечить совместное управление. В этом формате возможно проведение дальнейшей работы с местным населением в виде разъяснений сложных вопросов по спорным участкам границы.

Сейчас, когда первые эмоции схлынули, важно садиться за стол переговоров и не усугублять ситуацию.