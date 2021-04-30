Уфа, , 09:19 — REGNUM 178 придомовых и приусадебных участков остаются подтопленными в Башкирии. Об этом 30 апреля сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по региону Эдуард Идрисов на брифинге по противопаводковой ситуации в Башкирии.

По его словам, у спасателей региона на контроле находятся 10 ситуаций с подтоплениями в двух муниципалитетах. Остаются подтопленными 178 приусадебных и придомовых участков, в том числе 171 участок в садовых некоммерческих товариществах.

Идрисов отметил, что в течение 24 часов от воды освободились восемь придомовых территорий, 246 садовых участков и три участка автомобильных дорог.

Он также сообщил, что в республике по паводку все пики пройдены, уровень воды в реках уменьшается.

Ранее р сообщало о том, что согласно данным на 29 апреля в Башкирии оставались подтопленными 432 придомовых и приусадебных участка.